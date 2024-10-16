Как работает система в области противодействия коррупции «Посейдон», рассказал эксперт

17:34, 16 октября 2024, ПАИ

Как работает система в области противодействия коррупции «Посейдон», рассказал заместитель начальника Управления по вопросам противодействия коррупции Псковской области Александр Пашков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 16 октября.

Выявить нарушения сотрудникам управления помогают аналитическая система СПАРК (система профессионального анализа рынков и компаний) и государственная информационная система в области противодействия коррупции «Посейдон». С их помощью удаётся существенно сократить время на проверку деклараций. «Посейдон» агрегирует данные Федеральной налоговой службы, Росимущества и Росфинмониторинга, уточнил эксперт.

«Управление начало проводить анализ справок о доходах в этом году с использованием системы «Посейдон». Нами проведена проверка как раз по расходам. В данном случае служащий просто по невнимательности не заполнил раздел второй – «расходы», он приобрёл квартиру, но посчитал не те года. Нами проведена проверка с использованием системы. Я скажу, что это очень удобно. Раньше мы запрос во все учреждения отправляли отдельно, а теперь просто берёшь справку о доходах служащего, вносишь в базу и через определённое время поступает информация с раскладом всех данных», – объяснил Александр Пашков.

Он подчеркнул, что если раньше проверка проводилась в течение двух месяцев, то теперь проверку можно осуществить до 15 дней.