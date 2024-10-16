23 обращения поступило на антикоррупционный телефон доверия в Псковской области в этом году

17:24, 16 октября 2024, ПАИ

23 обращения поступило на антикоррупционный телефон доверия в Псковской области в этом году, рассказал заместитель начальника Управления по вопросам противодействия коррупции Псковской области Александр Пашков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 16 октября.

Антикоррупционный телефон доверия в Псковской области – (8 8112) 29-92-98. Позвонив на него, надо продиктовать роботу свои данные и оставить сообщение. Кроме того, в каждом органе местного самоуправления существует свой телефон доверия, который указывается на сайте органа местного самоуправления.

«В этом году за девять месяцев было 23 сообщения по телефону доверия, но все эти сообщения не касались коррупции. В то же время мы их принимаем, обрабатываем и перенаправляем эти сообщения в разные структуры», – рассказал Александр Пашков.

Он объяснил, что анонимные сообщения о преступлении, которые поступают, направляются в правоохранительные органы.

«Если человек боится за свою жизнь или карьеру, то у нас есть защита от государства для таких лиц. А самое главное, и вознаграждение предусмотрено за сообщения о факте коррупции», – заключил Александр Пашков.