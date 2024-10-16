Заступить на пост в Варлаамовской башне приглашает Псковский музей

17:04, 16 октября 2024, ПАИ

19 октября в 14:00 Псковский музей приглашает на культурно-образовательную интерактивную программу для родителей с детьми «Башня, стерегущая город».

На занятии речь пойдёт о крепостном зодчестве, истории Псковской крепости, о военных событиях, связанных с Варлаамовской башней – одной из самых больших башен нашей крепости. В ходе экскурсии мы поднимемся на тридцатиметровую башню и пройдёмся по пряслу стены, проложенной вдоль реки Великой.

Место встречи - площадка у Варлаамовской башни (улица Леона Поземского, 46). Телефон для записи 8 8112 29 22 59.