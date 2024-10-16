Бросила учительство и стала фельдшером: как псковичка нашла любимое дело

17:15, 16 октября 2024, ПАИ

Елена Устинова из Пскова раньше работала учителем, но теперь стала работать фельдшером четвёртого терапевтического отделения Псковской городской поликлиники № 2. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

В настоящее время псковичка – фельдшер, а по первому образованию – учитель математики. В поисках любимого дела она решила начать всё заново и в этом году окончила Псковский медицинский колледж по специальности «лечебное дело».

«Я проходила здесь [в Псковском городской поликлинике. – ПАИ] преддипломную практику, поэтому однозначно хотела попасть именно в эту поликлинику. Здесь моим наставником стал Жуков Михаил Геннадьевич. Это высочайшего класса врач, который помог мне адаптироваться, всегда находится на связи и помогает в трудных ситуациях», – заключила Елена Устинова.