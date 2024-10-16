Более шести миллионов спам-вызовов заблокировано абонентам в Псковской области

17:40, 16 октября 2024, ПАИ

В МТС проанализировали количество спам-звонков жителям Псковской области за летние месяцы 2024 года. С помощью антиспам-решений за лето было заблокировано более шести миллионов нежелательных вызовов, в том числе звонков от возможных мошенников. Таким образом защита от мошенников сэкономила около 10 лет разговоров псковичам, сообщили ПАИ в пресс-службе МТС.

С июня по август 2024 года количество заблокированных входящих звонков в Псковской области выросло более чем в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила 11 секунд. Антиспам-система не только сэкономила время пользователям Псковской области, автоматически отвечая на звонки или предупреждая о возможном спаме, но также защитила их от серьёзных последствий, таких как потеря денег, утечка персональных данных и угрозы со стороны телефонных мошенников. Наиболее активно звонили спамеры с рекламными предложениями, представители финансовых организаций, коллекторы и возможные мошенники.