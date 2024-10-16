Псковичи могут подать заявку на конкурс «Расскажи миру о своей Родине»

18:39, 16 октября 2024, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе «Расскажи миру о своей Родине», сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе «Расскажи миру о своей Родине», сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Конкурс рассчитан на патриотическое воспитание детей и молодежи. Подать заявку можно в четырёх категориях: дети до семи лет, от семи до десяти лет, от 11 до 14 лет, молодые люди от 15 лет и старше.

Всего есть три номинации: «Ролик», «Рисунок и текстовая страница-презентация», «Видеоролик и рисунок». Участники могут выбрать интересные традиции, памятные даты и рассказать о них в одном из форматов.

Все работы, которые пройдут предварительный отбор, будут опубликованы на страницах конкурса в социальных сетях по ссылкам vk.com/telltheworldaboutrussia и ok.ru/group/53744160735300.

Лучшие работы распространят за рубежом и в СМИ. Победителей определят члены экспертного совета и жюри.

По итогам конкурса все участники получают электронные сертификаты и благодарности, а наставники – электронные письма с благодарностью. А победители будут удостоены дипломов и памятных призов. Кроме того, все победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Москву.

Подать свою работу можно до 25 марта 2025 года на сайте. Информацию можно найти в положении конкурса.