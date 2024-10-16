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Общество

Для осуждённых ИК-4 в Серёдке провели ярмарку вакансий

В исправительной колонии № 4 в Серёдке для отбывающих наказание, которые в ближайшее время выйдут на свободу, проведена ярмарка вакансий. В мероприятии приняли участие сотрудники центра занятости населения, представители ведущих предприятий региона, сообщили ПАИ в УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Мероприятие состоялось в рамках реализации федерального закона «О пробации в РФ» и в тесном взаимодействии органов, учреждений и организаций, являющихся субъектами пробации.

Выступающие довели актуальную информацию об имеющихся на их объектах вакансиях, об условиях труда, о его оплате, а также о критериях отбора кандидатов. Помимо этого, специалисты службы занятости населения рассказали присутствующим о состоянии рынка труда Пскова, о перечне возможных вариантов профессионального обучения и получения дополнительного профобразования, ознакомили с алгоритмом работы интернет-портала «Работа в России», продемонстрировали презентационные видеоролики.

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