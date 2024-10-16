Псковские курсанты стали победителями и призёрами творческого фестиваля в Пушкине

19:07, 16 октября 2024, ПАИ

Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний подвёл итоги Всероссийского фестиваля науки, спорта и творчества «Любите Россию! Служите России! Храните Россию!», который состоялся при участии 150 курсантов и студентов ведомственных образовательных организаций высшего образования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Десять команд, включая курсантов Псковского филиала Университета ФСИН России, принимали участие в научных мероприятиях, интеллектуальных викторинах и конкурсах, спортивных состязаниях.

Курсант Псковского филиала Университета ФСИН России Ирина Милица одержала победу на заседании представителей научных обществ обучающихся, представив лучший доклад об организации научной деятельности среди курсантов своей образовательной организации.

Ирина Милица стала призёром конкурса презентаций «Уголовно-исполнительное право: ретроспектива и перспектива» и Всероссийской научно-теоретической конференции «Актуальные проблемы российской науки и практики в условиях глобально меняющегося мира», заняв второе место в секции «Теоретико-правовые науки перед вызовом времени».

Курсант Псковского филиала Университета ФСИН России Анатолий Лебедев также стал призёром этой всероссийской конференции, заняв второе место в секции «Гражданское право: от истоков к современным концепциям».

В копилке наград Псковского филиала университета победа в индивидуальном зачёте деловой игры «Синквейн», одержанная курсантом Марией Каретниковой и Полиной Яковлевой, занявшей третье место на конкурсе презентаций, посвящённом вопросам уголовно-исполнительного права.

В межвузовских интеллектуальных играх «Знатоки режима» и «Следствие ведут лингвисты» у команды Псковского филиала университета почётное третье место.

Отметим, что участниками Всероссийского фестиваля науки, спорта и творчества «Любите Россию! Служите России! Храните Россию!» стали обучающиеся Санкт-Петербургского университета МВД России и его Ленинградского областного филиала, Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, Первого пограничного кадетского военного корпуса ФСБ России, Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, Воронежского института ФСИН России, Владимирского юридического института ФСИН России, Академии ФСИН России, Университета ФСИН России и его псковского филиала.