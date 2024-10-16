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Общество

Футбольный турнир «Территория пап» провели в Порхове

Футбольный турнир «Территория пап» состоялся на городском стадионе в Порхове сегодня, 16 октября. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

Фото здесь и далее: газета «Порховский вестник»

Турнир проводился в преддверии Дня отца. В мероприятии приняли участие ученики школы № 3 и их папы.

В борьбе победила команда сыновей. Отцам вручили утешительные подарки – грамоты и шоколадки.

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