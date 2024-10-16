Образовательные организации Псковской области собрали около 27 тонн макулатуры в рамках акции «Бумбатл»

20:07, 16 октября 2024, ПАИ

Жители Псковской области продолжают участвовать во Всероссийской акции сбора макулатуры «Бумбатл». На данный момент в Псковской области только образовательные организации собрали почти 27 тонн вторсырья, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Общий результат по всей стране – более 550 тонн макулатуры. Акция продолжается, её итоги будут подведены 15 ноября.

В общеобластном зачёте лидирует город Великие Луки. Там в рамках акции собрали более 12 тонн макулатуры. Среди общеобразовательных учреждений особенно активно проявили себя учащиеся и сотрудники средней школы № 21 города на Ловати. Они собрали 3 330 килограммов отходов. Среди дошкольных образовательных организаций лидером экологической инициативы стал Центр развития ребёнка – детский сад № 22. Там собрали 333 килограмма макулатуры.

В общей сложности псковичи собрали около 5,2 тонны макулатуры. В Пскове по количеству собранного вторсырья лидирует средняя общеобразовательная школа № 9 имени А. С. Пушкина: промежуточный результат – 620 килограммов макулатуры. Среди детских садов лучший показатель у детсада № 14 – 500 килограммов отходов.

Чтобы принять участие в акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. Коллективные заявки на участие принимаются до 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачёте можно до 15 ноября.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников призвал жителей области принять участие в акции «БумБатл».

Напомним, бумагу можно сдать в детских садах, школах, ссузах, вузах, колледжах, офисах компаний-участников и пунктах приёма – в муниципальных образованиях они открыты в штабах «Мы вместе». Пункт приёма макулатуры в Пскове располагается на улице Конной, 2 (Дом молодёжи).