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Общество

«Постсоветское пространство в исторической ретроспективе»: в ПсковГУ проходит международный научно-образовательный форум

Сегодня, 16 октября, на площадке Псковского государственного университета начал работу Международный научно-образовательный форум «Постсоветское пространство в исторической ретроспективе: интеграционные и дезинтеграционные процессы», посвящённый 25-летию со дня подписания договора между Россией и Белоруссией о создании Союзного государства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба вуза

В мероприятии примет участие около 400 человек – ученые и преподаватели вузов, представители органов государственной власти, СМИ, студенты и другие заинтересованные лица.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в видеообращении к участникам поблагодарил партнёров мероприятия – Витебский государственный университет имени Машерова и Ассоциацию внешнеполитических исследований им. Громыко.

«Убеждён, что форум, организованный Псковским государственным университетом при поддержке фонда «История Отечества» и Российского исторического общества, станет ещё одним шагом на пути сближения стран СНГ и ближнего зарубежья и будет способствовать привлечению внимания экспертного сообщества и широкой общественности к необходимости взвешенного и научно обоснованного подхода к вопросам участия в интеграционных процессах современности. Форум в будущем может стать международной площадкой для экспертного обсуждения актуальных вопросов реализации интеграционных процессов на постсоветском пространстве», – подчеркнул Константин Могилевский.

Мероприятие организовано при поддержке партнёров ПсковГУ – фонда «История Отчества» и Российского исторического общества. В приветственном адресе председателя правления РИО Руслана Гагкуева отмечается, что в последние годы сотрудничество историков Союзного государства поступательно развивается: регулярно проходят двусторонние научные мероприятия, публикуются совместные исследования, ведётся работа по изучению Великой Отечественной войны и других значимых для нашей национальной памяти событий.

«Двадцатипятилетний юбилей подписания договора о создании Союзного государства – один из приоритетов работы Российского исторического общества и фонда «История Отечества». Считаем эту годовщину хорошим поводом пообщаться не только с белорусскими коллегами, но и с учёными всего постсоветского пространства, выработать общий подход к наиболее дискуссионным событиям прошлого и наметить траекторию укрепления сотрудничества. Уверен, что дальнейшему развитию нашей научно-образовательной интеграции послужит и стартующий сегодня форум», – сообщается в адресе.

География участников форума является довольной широкой – это участники из Республики Беларусь, Армении, Ирана, Молдовы, Узбекистана и более чем из десяти регионов России.

«Отрадно, что форум, который мы сегодня открываем, становится местом притяжения экспертов, заинтересованных в развитии Союзного государства, ЕАЭС и в целом интеграционных процессов на постсоветском пространстве, но также и молодых учёных, которые вносят свой вклад в интеграцию историко-политического научного пространства. То, что в форуме принимают участие не только российские, но и зарубежные исследователи, показывает, что постсоветское пространство – не только наша общая история, но и наше общее будущее», – отметила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

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