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Вопросы адаптации участников СВО представители органов власти Псковской области обсудили на встрече с коллегами из СЗФО

В Республике Коми прошла встреча, посвящённая вопросам адаптации участников специальной военной операции. В ней приняли участие представители Псковской области и других регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

​Вопросы адаптации участников СВО представители органов власти Псковской области обсудили на встрече с коллегами из СЗФО. Фото: пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

Мероприятие состоялось в Сыктывкаре на площадках Молодёжного ресурсного центра и социально-реабилитационного центра «Максаковка».

От Псковской области на встрече присутствовали председатель областного комитета социальной защиты Ольга Евстигнеева, исполняющая обязанности председателя спортивного комитета Галина Овсова и директор «Социального городка» Ольга Семенкова.

Представители всех регионов СЗФО поделились опытом поддержки участников специальной военной операции и их семей, обсудили индивидуальные механизмы адаптации и реабилитации этой категории граждан, а также представили свои наработки в этой сфере.

Участники мероприятия посетили социально-реабилитационный центр «Максаковка», где директор центра Елена Помаскина рассказала о технологиях и методах реабилитации, используемых в учреждении, и продемонстрировала специализированное оборудование для реабилитации детей.

Также участники встречи посетили филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Коми и узнали об особенностях работы многофункционального центра «Сыктывкарская семья». Особое внимание было уделено деятельности координационного центра и горячей линии «Мы своих не бросаем», которые работают при Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

В ходе встречи состоялся обмен опытом оказания поддержки и содействия участникам специальной военной операции и их семьям. Руководители профильных ведомств и специалисты обсудили возможности межрегионального сотрудничества в этой сфере.

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