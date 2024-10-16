Неравнодушные жители Псковской области могут присоединиться к поездке в зооприют «Лесопилка»
Неравнодушные жители Псковской области могут присоединиться к поездке в зооприют «Лесопилка» 19 октября. На этот раз все желающие могут помочь с уборкой сухих опилок под крышу, а также с выгулом собак, сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.
Возрастной ценз – старше 16 лет. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке (vk.com/zoopskov).
Участникам предлагается надеть рабочую одежду, закрытую и непромокаемую обувь. С собой можно взять корма и крупы.
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