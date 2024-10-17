Не ходить в лес советует сегодня народный календарь

07:31, 17 октября 2024, ПАИ

День памяти священномученика Иерофея отмечают по народному календарю сегодня, 17 октября, сообщает calend.ru.

Апостол Павел обратил Иерофея, который на тот момент был членом афинского ареопага, в христианство и посвятил его в сан епископа. По преданию, вместе с Дионисием Ареопагитом, память которого отмечается накануне, они присутствовали при погребении Девы Марии. Святой Иерофей стал мучеником, погибнув от рук язычников.

На Руси говорили, что «ерофеич» греет душу – так называли в то время настойку высокой крепости, которую делали на основе душистых трав. В нее добавляли анис, душицу, тимьян, майоран, полынь, зверобой и другое.

В народе считали, что на Ерофея по лесам бродят лешие, издавая громкие крики, хлопая в ладоши и смеясь. Это «веселье» продолжалось до утра: с первыми петухами лесной дух исчезал в земле, чтобы снова появиться весной. В этот день старались не ходить в лес, даже если это было крайне необходимо.