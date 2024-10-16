На 87-м году жизни умер народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов

23:08, 16 октября 2024, ПАИ

На 87-м году жизни не стало народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Рината Тазетдинова. Об этом стало известно в среду, 16 октября, из сообщения пресс-службы Татарского государственного академического театра имени Г. Камала.

«Театральное сообщество Республики Татарстан выражает искренние соболезнования в связи с кончиной выдающегося артиста. Сегодня мы потеряли Рината Арифзяновича Тазетдинова», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.