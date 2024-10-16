На 87-м году жизни умер народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов
На 87-м году жизни не стало народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Рината Тазетдинова. Об этом стало известно в среду, 16 октября, из сообщения пресс-службы Татарского государственного академического театра имени Г. Камала.
«Театральное сообщество Республики Татарстан выражает искренние соболезнования в связи с кончиной выдающегося артиста. Сегодня мы потеряли Рината Арифзяновича Тазетдинова», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.
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