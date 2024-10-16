Как хронический стресс и гормон кортизол могут повлиять на фигуру

23:46, 16 октября 2024, ПАИ

Специалист в области пластической хирургии Оксана Решетняк рассказала «Известиям» о том, как хронический стресс и гормон кортизол могут повлиять на фигуру.

Кортизол, также известный как гормон стресса, вырабатывается надпочечниками в ответ на стрессовые ситуации. В нормальных условиях этот гормон помогает организму справляться с нагрузками. Однако если стресс становится хроническим, уровень кортизола может оставаться высоким, что приводит к накоплению жировых отложений, особенно в области талии.

По словам Оксаны Решетняк, жир, который откладывается на животе, не только портит фигуру, но и повышает риск развития таких серьёзных заболеваний, как диабет и сердечно-сосудистые патологии. Важно начать действовать до того, как проблема станет хронической.