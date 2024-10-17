Группа контрактников из Псковской области отправилась для прохождения службы в Вооружённых силах России

08:59, 17 октября 2024, ПАИ

Группа контрактников из Псковской области отправилась для прохождения службы в Вооруженных силах России, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Прежде чем отправиться на службу, кандидаты прошли медицинский осмотр. Также им выдали сухпайки и форму.

«Я чувствую, что нужно защитить детей и жен, чтобы они мирно спали и чтобы над ними было чистое небо. И конечно, я хочу поддержать наших парней. Именно это и мотивирует меня», – рассказал один из военнослужащих.

Сейчас при поступлении на военную службу от года и более военнослужащие получают единовременную выплату в размере 800 000 рублей, служебное жильё или возможность быстро купить квартиру с помощью военной ипотеки. Также дети военнослужащих могут поступить в вуз на бюджетное место.

Зарплата у контрактников начинается от 210 000 рублей. Также им предоставляется оплачиваемый отпуск на 30 дней. Псковичам, желающим поступить на службу в Вооруженные силы России на контрактной основе, необходимо обращаться по адресу: Псков, улица Первомайская, дом 38.