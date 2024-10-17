72-летний мужчина погиб при пожаре в Дедовичском районе
Труп 72-летнего мужчины нашли в сгоревшем жилом доме в деревне Красные Горки Дедовичского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Предположительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём. Жилой дом от огня удалось спасти.
Также 16 октября в Пскове ликвидировали возгорание экскаватора 2007 года выпуска. Предположительная причина – аварийный режим работы электрооборудования в моторном отсеке.
Кроме того, возгорание произошло в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Пригородной в Дно. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке в подъезде. Спасатели эвакуировали шесть человек и спасли от огня две квартиры.
Помимо этого, возгорание садового дома ликвидировали в Печорах. Предположительной причиной является аварийный режим работы электрооборудования внутри дома. Два соседних дачных дома спасли от огня.