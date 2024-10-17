Юные псковские футболисты стали серебряными призёрами турнира в Великом Новгороде

10:23, 17 октября 2024, ПАИ

Футболисты клуба «Псков» 2017 года рождения стали серебряными призёрами турнира «Господин Великий Новгород», сообщили ПАИ в пресс-службе клуба.

За медали боролись десять команд из Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода и Валдая.

В индивидуальных номинациях лучшим игроком псковской команды признали Романа Селюгина, а лучшим защитником турнира – Максима Расторгуева.

Тренирует команду Антон Расторгуев.

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