Юные псковские футболисты стали серебряными призёрами турнира в Великом Новгороде
Футболисты клуба «Псков» 2017 года рождения стали серебряными призёрами турнира «Господин Великий Новгород», сообщили ПАИ в пресс-службе клуба.
За медали боролись десять команд из Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода и Валдая.
В индивидуальных номинациях лучшим игроком псковской команды признали Романа Селюгина, а лучшим защитником турнира – Максима Расторгуева.
Тренирует команду Антон Расторгуев.
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