В Пскове идёт подготовка к региональному форуму работающей молодёжи

10:08, 17 октября 2024, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и специалисты профобъединения приняли участие в выездном совещании по подготовке к III региональному форуму работающей молодёжи. О ходе подготовки к мероприятию ПАИ рассказали в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«С коллегами посетили Молодёжный кадровый центр и Дом молодёжи региона. Совместно с врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрием Яковлевым обсудили наполнение программы и формат форума», – проинформировал Игорь Иванов.

Как отметили в облсовпрофе, в программе запланированы тренинги, мастер-классы, лекции с авторитетными спикерами, деловые игры, производственные экскурсии.

В частности, Игорь Иванов выразил уверенность, что региональный форум работающей молодёжи станет центром притяжения активных, думающих, талантливых ребят со всей области.

«Профессиональная связка органов исполнительной, законодательной власти с ответственными, социально ориентированными работодателями и сильными профсоюзами, несомненно, даст положительный результат во благо работающей молодёжи и региона», – заверил лидер регионального профдвижения.