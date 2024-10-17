Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

До 59,4 рубля вырастут цены на бензин в России в ноябре

До 59,4 рубля вырастут цены на бензин в России в ноябре, сообщает издание «Газета.ру» со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко.

Фото: ПАИ

Так, цена за литр бензина АИ-92 к ноябрю составит от 53,7 до 54,1 рубля, а за АИ-95 – от 58,9 до 59,4 рубля, прогнозирует экономист.

В качестве причин повышения цен на топливо Щербаченко указывает сезонное потребление, ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах и неопределённость в политике экспорта.

«Рост цен превышает инфляцию на 1,5%. Снижения цен на бензин в годовом разрезе не ожидается, но возможен временный откат к уровням июля в конце года», – считает Пётр Щербаченко. Он также отметил, что важным по-прежнему остаётся влияние и инфляции, и ключевой ставки.

В Псковской области, по данным Псковстата, к сентябрю 2024 года цены на дизельное топливо выросли на 7,56% и составили 67,03 рубля за литр, цена на автомобильный бензин поднялась на 8,13%, и его литр стоит 58,37 рубля. Бензин АИ-92 вырос на 6,81%, и его нынешняя стоимость составляет 53,63 рубля за литр, АИ-95 – на 6,99%, до 57,5 рубля, и бензин марки АИ-98 и выше стоит 78,45 рубля за литр, что больше на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 октября 2024

До 59,4 рубля вырастут цены на бензин в России в ноябре
16 октября 2024

Не рвут и не мечут: потребление красной икры в России снизилось на 8%
16 октября 2024

Сплошной обман: как маркетплейсы заставляют россиян покупать ненужные товары
16 октября 2024

В России продажи дорожно-строительной техники резко снизились
16 октября 2024

Псковский губернатор обсудил сотрудничество с заместителем председателя правления «Россельхозбанка»
16 октября 2024

Самая дорогая однокомнатная квартира в Пскове обойдётся в 8 млн рублей
16 октября 2024

Цены на сливочное масло в России выросли почти на 18%
15 октября 2024

Хозпостройки и дома на две семьи попадут под дачную амнистию

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...