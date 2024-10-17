До 59,4 рубля вырастут цены на бензин в России в ноябре

10:45, 17 октября 2024, ПАИ

До 59,4 рубля вырастут цены на бензин в России в ноябре, сообщает издание «Газета.ру» со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко.

Так, цена за литр бензина АИ-92 к ноябрю составит от 53,7 до 54,1 рубля, а за АИ-95 – от 58,9 до 59,4 рубля, прогнозирует экономист.

В качестве причин повышения цен на топливо Щербаченко указывает сезонное потребление, ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах и неопределённость в политике экспорта.

«Рост цен превышает инфляцию на 1,5%. Снижения цен на бензин в годовом разрезе не ожидается, но возможен временный откат к уровням июля в конце года», – считает Пётр Щербаченко. Он также отметил, что важным по-прежнему остаётся влияние и инфляции, и ключевой ставки.

В Псковской области, по данным Псковстата, к сентябрю 2024 года цены на дизельное топливо выросли на 7,56% и составили 67,03 рубля за литр, цена на автомобильный бензин поднялась на 8,13%, и его литр стоит 58,37 рубля. Бензин АИ-92 вырос на 6,81%, и его нынешняя стоимость составляет 53,63 рубля за литр, АИ-95 – на 6,99%, до 57,5 рубля, и бензин марки АИ-98 и выше стоит 78,45 рубля за литр, что больше на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.