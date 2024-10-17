Историей пенсионерки из аварийного дома в Новосокольниках заинтересовались следователи

10:52, 17 октября 2024, ПАИ

В Новосокольниках проводится проверка по факту нарушения жилищных прав 78-летней женщины. Проверку организовал Великолукский межрайонный следственный отдел, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

По предварительным данным, пенсионерка длительное время стоит в очереди на улучшение жилищных условий, дом, в котором она проживает, фактически находится в аварийном состоянии. Но, несмотря на неоднократные обращения, ответственные лица не принимают меры к восстановлению нарушенных прав пожилой женщины на комфортное и безопасное проживание.