Жительница Дедовичского района заплатит 130 тысяч рублей за кражу денег у мужа

11:03, 17 октября 2024, ПАИ

Жительницу Дедовичского района привлекли к уголовной ответственности за кражу. Она получила штраф в размере 130 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Известно, что женщина знала номер банковского счёта своего мужа, который впоследствии использовала для мошеннических атак. Она открыла доступ в банке и начала переводить туда деньги со счёта мужа на свои нужды.

Эти действия продолжались недолго, так как мужчина заметил, что с его карты регулярно снимаются средства, но не мог понять, куда они уходят.

Он сразу же обратился в полицию для решения этой проблемы. В результате расследования против женщины возбудили уголовное дело, все материалы передали в суд для рассмотрения. Суд признал её виновной в совершении преступления по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).