С 18 октября будет закрыто движение транспорта по путепроводу над трассой М-9 у Великих Лук

10:55, 17 октября 2024, ПАИ

18 октября будет закрыто движение транспорта по путепроводу и под ним на пересечении федеральных дорог М-9 «Балтия» и А-122 в Великолукском районе Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Подрядная организация выполнила устройство временных объездов, по которым транспорт пустят на время капитального ремонта искусственного сооружения. Пересечение потоков с 18 октября будет организовано в одном уровне – частично через съезды в составе развязки, частично – по новому отсыпанному земляному полотну. Такая схема движения будет действовать до 1 августа 2025 года.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит автомобилистов соблюдать все требования временных дорожных знаков, снижать скорость при движении по временным объездам, быть предельно внимательными и осторожными.

Во время капитального ремонта, который начался в мае этого года, специалистам предстоит практически построить новое искусственное сооружение в составе клеверной развязки на пересечении федеральных дорог М-9 «Балтия» и А-122. После закрытия движения по путепроводу начнется его демонтаж, который планируется закончить до конца декабря.