В Великолукском районе пенсионер переехал на автомобиле жену

В Великолукском районе пенсионер переехал жену на автомобиле

11:20, 17 октября 2024, ПАИ

83-летний пенсионер переехал на автомобиле свою жену в СНТ «Луковец» Великолукского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель, сдавая задним ходом, переехал на автомобиле супругу, которая намеревалась закрыть ворота после его выезда. В результате ДТП женщину в тяжёлом состоянии с различными травмами госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.