В Великолукском районе пенсионер переехал на автомобиле жену

В Великолукском районе пенсионер переехал жену на автомобиле
83-летний пенсионер переехал на автомобиле свою жену в СНТ «Луковец» Великолукского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель, сдавая задним ходом, переехал на автомобиле супругу, которая намеревалась закрыть ворота после его выезда. В результате ДТП женщину в тяжёлом состоянии с различными травмами госпитализировали в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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