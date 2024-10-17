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Происшествия

В Великолукском районе пенсионер переехал жену на автомобиле

83-летний пенсионер переехал на автомобиле свою жену в СНТ «Луковец» Великолукского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • В Великолукском районе пенсионер переехал на автомобиле жену
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Великолукском районе пенсионер переехал на автомобиле жену
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Великолукском районе пенсионер переехал на автомобиле жену
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Великолукском районе пенсионер переехал на автомобиле жену
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Великолукском районе пенсионер переехал на автомобиле жену
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Великолукском районе пенсионер переехал на автомобиле жену
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Великолукском районе пенсионер переехал на автомобиле жену
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Водитель, сдавая задним ходом, переехал на автомобиле супругу, которая намеревалась закрыть ворота после его выезда. В результате ДТП женщину в тяжёлом состоянии с различными травмами госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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