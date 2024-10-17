Более 400 жителей Псковской области примут участие во Всероссийском конкурсе «Начни игру»

11:43, 17 октября 2024, ПАИ

457 жителей Псковской области поборются за победу во Всероссийском конкурсе «Начни игру», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Участники поборются за приз в размере 1,6 млн рублей.

Проект «Начни игру» – это площадка для выявления талантливой молодёжи, которая интересуется игровой индустрией и готова создавать проекты. Участники реализуют себя в компьютерной и мобильной разработке, прототипировании настольных игр.

Участники третьего сезона «Начни игру» могли заявить свои проекты на любое количество основных и партнёрских номинаций. Больше всего заявок поступило на основные номинации «Наука, образование и здравоохранение» и «Семейные игры». Всего на участие поступило более 65 тысяч заявок из 89 регионов России и 11 иностранных государств.

Список финалистов опубликуют в ноябре. Финал конкурса пройдёт с 28 ноября по 2 декабря в рамках Недели игровой индустрии. Закрытие третьего сезона и торжественная церемония награждения победителей пройдёт на выставке РЭД ЭКСПО. Победители в партнёрских номинациях получат скидки на обучение, билеты на профильные геймдев-события, чемпионаты и выставки, где можно представить свой проект.