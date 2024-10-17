85% псковичей против налога на бездетность

14:08, 17 октября 2024, ПАИ

85% экономически активного населения псковичей против введения налога на бездетность, сообщает Superjob по итогам опроса.

Впервые о введение налога для граждан без детей заговорил доктор экономических наук, директор института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец. Спикер заявил, что раз средняя заработная плата в России составляет 85 тысяч рублей, то для семьи из двух человек ежемесячный налог в размере 40 тысяч рублей не станет проблемой.



Категорическое «нет» на слова Алексея Зубца высказали 60% псковичей, а 25% скорее против, чем согласны с идеей. Интересно, что женщины выражают своё несогласие чаще мужчин: 89% женских голосов против 81% мужских. Подавляющее число опрошенных считает, что каждый сам вправе принимать решения, касающиеся вопросов рождения ребёнка.

Отметим, что 74% псковичей в возрасте до 34 лет и 56% в возрасте до 45 лет выступают против налога на бездетность. Данные опроса показывают, что наперекор инициативе чаще выступает молодёжь.

Граждане города считают, что государству нужно сосредоточиться на поддержке семей и создании условий, при которых люди будут хотеть заводить детей добровольно.

Причиной бездетности может стать низкая зарплата. Так, 67% противников инициативы зарабатывают до 50 тысяч рублей. Горожане считают, что для начала нужно ввести достойную оплату труда, а уже потом спрашивать у семей про детей.

Напомним, что идея введения налога на бездетность произвела резонанс не только в обществе, но и среди коллег идейных затейщиков инициативы.