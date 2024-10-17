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Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова проводит тренировочные сборы в Кисловодске

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова проводит тренировочные сборы в Кисловодске, сообщила спортсменка корреспонденту ПАИ.

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова проводит тренировочные сборы в Кисловодске. Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

К тренировкам приступили с 1 октября, отметила псковичка. «Сейчас стараемся укрепить все слабые места и потихоньку начинаем включать прыжковые упражнения и штангу», – сказала она.

«Место сборов шикарное. Здесь есть все условия для спортсменов: хорошее питание, прекрасный медицинский центр, стадион, манеж и хороший новый инвентарь», – подчеркнула Наталья Спиридонова.

Известная прыгунья в высоту добавила, что она успела отдохнуть и перезагрузиться. «Желания выходить в сектор сейчас нет. Думаю, что его пока и не должно быть. Сейчас период базовый, к прыжкам приступим в середине ноября – там и появится уже желание», – резюмировала Наталья Спиридонова.

Напомним, что в нынешнем году на чемпионате России в помещении псковичке покорилась планка высотой два метра ровно. Это лучший результат года среди российских спортсменок и третий в мире наравне с Ламарой Дистин из Ямайки и американкой Рэйчел Гленн. Выше в 2024 году прыгали только олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Ярослава Магучих и серебряный призёр Игр в Париже Никола Олислагерс.

Наталья Спиридонова показала третий результат в мире. Фото: World Athletics

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