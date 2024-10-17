Михаил Дегтярёв поддержал кандидатуру председателя Промсвязьбанка на пост главы ВФЛА

12:40, 17 октября 2024, ПАИ

Министр спорта России Михаил Дегтярёв поддержал кандидатуру председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова на должность главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщил Дегтярёв в своём Telegram-канале.

Министр отметил, что Пётр Фрадков возглавляет попечительский совет ВФЛА больше двух лет. «Вот уже два года реализуется его программа по восстановлению позиций ВФЛА на международной арене, идёт системная работа по улучшению качества соревнований», – пишет Михаил Дегтярёв.

Конференция, где станет известно имя нового главы ВФЛА, состоится 23 ноября в Москве.

Отметим, что действующим президентом федерации является Пётр Иванов, который перешёл на работу в компанию FESCO и сосредоточился на работе на Дальнем Востоке.

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