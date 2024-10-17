Учёные нашли древнейшее в мире существо

12:37, 17 октября 2024, ПАИ

Морское животное возрастом примерно 555 миллионов лет нашли учёные в Австралии. Существо является одним из древнейших в мире, пишет «Российская газета».

Новый вид, найденный в окаменелой породе, получил название Quaestio simpsonorum. Животное меньше ладони, имеет форму вопросительного знака. Это одно из первых существ, способных передвигаться самостоятельно.

Изучение существа позволит получить информацию о том, как зарождалась жизнь на планете и как развивались животные на ранних стадиях эволюции.