Учёные нашли древнейшее в мире существо
Морское животное возрастом примерно 555 миллионов лет нашли учёные в Австралии. Существо является одним из древнейших в мире, пишет «Российская газета».
Новый вид, найденный в окаменелой породе, получил название Quaestio simpsonorum. Животное меньше ладони, имеет форму вопросительного знака. Это одно из первых существ, способных передвигаться самостоятельно.
Изучение существа позволит получить информацию о том, как зарождалась жизнь на планете и как развивались животные на ранних стадиях эволюции.
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