Новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные» пройдёт в Изборске 19 и 20 октября
19 и 20 октября в Изборске пройдёт новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные». На творческой встрече участников познакомят с мастерством гравюры и помогут создать свою собственную «Осень в Изборске». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея.
Занятия пройдут в субботу и в воскресенье в 13:00. Чтобы принять участие в мастер-классе, необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону: 8 (921) 219-84-70 с 9:00 до 17:00.
Место проведения: Музейная мастерская в доме купца Шведова (ул. Печорская, 32).
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