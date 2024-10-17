Новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные» пройдёт в Изборске 19 и 20 октября

12:21, 17 октября 2024, ПАИ

19 и 20 октября в Изборске пройдёт новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные». На творческой встрече участников познакомят с мастерством гравюры и помогут создать свою собственную «Осень в Изборске». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея.

Занятия пройдут в субботу и в воскресенье в 13:00. Чтобы принять участие в мастер-классе, необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону: 8 (921) 219-84-70 с 9:00 до 17:00.

Место проведения: Музейная мастерская в доме купца Шведова (ул. Печорская, 32).