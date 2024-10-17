18 медалей завоевали псковские кикбоксёры на турнире в Санкт-Петербурге

12:35, 17 октября 2024, ПАИ

18 медалей завоевали псковские кикбоксёры на втором отборочном турнире лиги K1XPRO JUNIOR, который прошёл Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

В соревнованиях приняли участие 278 спортсменов, в том числе воспитанники псковской спортшколы «Мастер».

Золотые медали соревнований завоевали семь псковичей: Аркадий Сагалов, Арслан Тляканов, Тимур Шапорец, Лев Иванов, Арина Воронцова, Кирилл Яковлев и Евгения Никитина. Серебряные медали на счету Романа Горского, Григория Фомина, Ярослава Грекова, Георгия Сладковского, Андрея Кустова, Александра Крайнова, Андрея Соколова, Сергея Иванова и Екатерины Федоровой. Третьи место на соревнованиях заняли Александр Крайнов и Полина Иванова.

Тренирует спортсменов Иван Жаворонков.

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