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18 медалей завоевали псковские кикбоксёры на турнире в Санкт-Петербурге

18 медалей завоевали псковские кикбоксёры на втором отборочном турнире лиги K1XPRO JUNIOR, который прошёл Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

18 медалей завоевали псковские кикбоксёры на турнире в Санкт-Петербурге. Фото: спортшкола «Мастер»

В соревнованиях приняли участие 278 спортсменов, в том числе воспитанники псковской спортшколы «Мастер».

Золотые медали соревнований завоевали семь псковичей: Аркадий Сагалов, Арслан Тляканов, Тимур Шапорец, Лев Иванов, Арина Воронцова, Кирилл Яковлев и Евгения Никитина. Серебряные медали на счету Романа Горского, Григория Фомина, Ярослава Грекова, Георгия Сладковского, Андрея Кустова, Александра Крайнова, Андрея Соколова, Сергея Иванова и Екатерины Федоровой. Третьи место на соревнованиях заняли Александр Крайнов и Полина Иванова.

Тренирует спортсменов Иван Жаворонков.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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