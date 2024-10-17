Электросирены включат сегодня в Пскове в районе «Горводоканала»
Электросирены включат сегодня в Пскове в районе «Горводоканала» и прилегающих улиц, сообщается в Telegram-канале антитеррористической комиссии города.
Сирены включат до 14:00 для проверки работоспособности средств оповещения МП «Горводоканал». Кратковременное включение электросирен проводится в плановом режиме.
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