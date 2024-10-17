Золотые руки, горящие глаза: Уникальный проект о предпринимателях региона запустил «Первый Псковский»

15:05, 17 октября 2024, ПАИ

Телеканал «Первый Псковский» запустил новый уникальный проект – цикл видеопубликаций о предпринимателях региона.

В роликах будут рассказывать о людях, которые открыли своё дело и горят им. Это бизнесмены, чьё дело – не только строить бизнес и зарабатывать, но и помогать людям, продвигать определенные жизненные ценности, быть новаторами и продолжателями традиций. Они про труд, ценности, преданность делу, поддержку, новаторство, меценатство и горящие глаза.

Первый сюжет посвящён руководителю Центра художественной гимнастики Ольге Александровой. Она долгое время работала в качестве приглашённого тренера в детских спортшколах, но решилась пойти своим путём и воспитывать чемпионов только так, как считает нужным сама.

Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в Центре «Мой бизнес. Псковская область» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».