Золотые руки, горящие глаза: Уникальный проект о предпринимателях региона запустил «Первый Псковский»
Телеканал «Первый Псковский» запустил новый уникальный проект – цикл видеопубликаций о предпринимателях региона.
В роликах будут рассказывать о людях, которые открыли своё дело и горят им. Это бизнесмены, чьё дело – не только строить бизнес и зарабатывать, но и помогать людям, продвигать определенные жизненные ценности, быть новаторами и продолжателями традиций. Они про труд, ценности, преданность делу, поддержку, новаторство, меценатство и горящие глаза.
Первый сюжет посвящён руководителю Центра художественной гимнастики Ольге Александровой. Она долгое время работала в качестве приглашённого тренера в детских спортшколах, но решилась пойти своим путём и воспитывать чемпионов только так, как считает нужным сама.
Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в Центре «Мой бизнес. Псковская область» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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