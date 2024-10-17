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День призывника прошёл в Пскове

День призывника прошёл в Пскове сегодня, 17 октября. Молодых людей, которые в ближайшее время отправятся в ряды Вооружённых сил России для прохождения срочной службы, приветствовали в Доме офицеров, передаёт корреспондент ПАИ.

День призывника прошел в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

От имени главы Пскова со словами напутствия и добрыми пожеланиями в адрес призывников обратился заместитель главы городской администрации Андрей Ульянов.

«В первую очередь мы вкладываем в этот праздник мысль о том, что это престижное занятие. На мероприятии присутствуют не только призывники, но их родители, близкие люди, чтобы показать значимость того решения, которое они для себя принимают, потому что любой молодой человек должен выполнять долг перед родиной. Это не пустые слова. Это то, что сегодня особенно актуально звучит и откликается в сердцах призывников», – подчеркнул он.

В свою очередь председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко пожелал призывникам внутренней готовности к новым условиям жизни, успешного выполнения всех поставленных задач и хорошей службы.

«Не было ни одного столетия, когда бы нам, россиянам, не приходилось защищать свою Родину. Это были различные войны, и из всех этих войн наша страна, наш народ выходил победителем. Мне хотелось бы, чтобы вы помнили, откуда вы придёте в Вооруженные силы. Вы придёте из города воинской славы, который находится на самом рубеже уже несколько веков», – подчеркнул он.

Призывник Илья Юдин подчеркнул, что служба в Вооруженных силах – это открытие новых возможностей. «Это вызов самому себе, развитие самого себя. Пока мы боремся, пока мы движемся, мы развиваемся. Я жду нового опыта, новых открытий. И я понимаю, что армия – это обязанность каждого мужчины, и я её принимаю», – сказал он.

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