Обязательно к просмотру родителями и их детьми: как не попасть на крючок вербовщиков террористов

14:27, 17 октября 2024, ПАИ

Телеканал «Первый Псковский» совместно с правоохранительными органами региона подготовил видеоролик о том, как не попасть на удочку вербовщиков террористов, которые используют в своих целях детей и подростков. Зачастую доверчивость школьников делает их пособниками террора, из-за чего они оказываются на скамье подсудимых. Ролик обязательно стоит посмотреть родителям, а им - показать своим детям, подчеркнули корреспонденту ПАИ в правоохранительных органах.

В сюжете демонстрируются эксклюзивные кадры оперативной съёмки Национального антитеррористического комитета с задержания преступников. В ролике собраны экспертные комментарии представителей МВД, прокуратуры, Следственного комитета России, ФСБ.

Как действовать в подобных ситуациях, какие последствия могут повлечь противоправные действия, а также то, как уберечь себя от подобного, – в ролике «Первого Псковского».