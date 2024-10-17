1,2 тонны говядины на кости не пропустили на границе с Псковской областью

13:48, 17 октября 2024, ПАИ

1,2 тонны говядины на кости не пропустили на границе в Невельском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партию из Белоруссии везли в неизвестном направлении. Мясо перевозилось в машине, в котором не было холодильника. Помимо этого, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность продукции, и маркировка.

Ввоз мяса на кости запретили, оформили акт о возврате груза.