1,2 тонны говядины на кости не пропустили на границе с Псковской областью
1,2 тонны говядины на кости не пропустили на границе в Невельском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Партию из Белоруссии везли в неизвестном направлении. Мясо перевозилось в машине, в котором не было холодильника. Помимо этого, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность продукции, и маркировка.
Ввоз мяса на кости запретили, оформили акт о возврате груза.
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