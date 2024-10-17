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Общество

Названа самая популярная модель iPhone у псковичей

В сентябре в Псковской области в сравнении с предыдущим месяцем среди всех смартфонов Apple заметнее всего выросли продажи iPhone 14 Pro — на 64%. Cредняя цена нового телефона — 67 700 рублей, подержанной модели — 42 300 рублей (на 34% ниже, чем в августе). Об этом сообщает компания «Авито».

На втором месте по динамике роста продаж — iPhone 15 Pro Max, продажи которого по сравнению с августом увеличились на 60%. Новое устройство можно приобрести за 60 500 рублей, б/у — за 52 700 рублей, на 30% дешевле, чем в августе.

Третье место по росту продаж занял iPhone 8 Plus, его в сентябре покупали на 48% чаще, чем в предыдущем месяце. Средняя цена новой модели — 11 700 рублей, а с рук — 8 800 рублей.

Четвёртым в рейтинге стал iPhone 15 с приростом продаж 38%. Цена на новый iPhone 15 с августа уменьшилась на 5% до 69 700 рублей, а на модель в ресейле — на 16%, её можно купить за 50 700 рублей.

Замкнул пятёрку лидеров по росту продаж iPhone 14 с увеличением на 33%. Стоимость новой модели за месяц снизилась на 14% и составила 50 200 рублей, а модели с рук осталась на уровне августа — 46 000 рублей.

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