До +13 градусов ожидается в Псковской области 18 октября

14:33, 17 октября 2024, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 18 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днём – от +8 до +13 градусов. Атмосферное давление будет высокое.