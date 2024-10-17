До +13 градусов ожидается в Псковской области 18 октября
Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 18 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днём – от +8 до +13 градусов. Атмосферное давление будет высокое.
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