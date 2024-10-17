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Общество

Новая волна: в России вернётся бесконтактная оплата с помощью iPhone

Оператор карт «Мир» разработал технологию, с помощью которой у владельцев iPhone и смартфонов на базе Android в России появится возможность бесконтактной оплаты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на генерального директора НСПК Дмитрия Дубынина.

«Это действительно прототип решения, который мы разработали. Мы впервые его представили только вчера, про него никто не знал. Решение реализовано на технологии Bluetooth», – рассказал Дубынин.

Спикер добавил, что приложение протестируют около 20 банков. «К нам приходят коллеги, которые готовы включаться в пилотирование технологии, им это интересно. Уже два десятка банков пришло, которые готовы посмотреть у себя на эту технологию», – отметил генеральный директор НСПК.

В пресс-службе НСПК уточнили, что приложение будет называться «Волна». Оно будет работать как онлайн, так и офлайн. В НСПК добавили, что «Волной» покупки можно будет оплачивать на небольшом расстоянии от терминала и не заботиться о положении телефона.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме заявила, что ЦБ выступает за законодательное закрепление обязанности торгово-сервисных предприятий использовать для оплаты на кассах только универсальный платёжный QR-код. По её словам, соответствующий проект закона уже подготовлен.

Напомним, что в Псковской области были названы пять самых продаваемых моделей iPhone в сентябре.

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