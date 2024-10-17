Мощи святой преподобной Евфросинии Полоцкой доставят в Псков

14:52, 17 октября 2024, ПАИ

Псковичи смогут прикоснуться к мощам святой преподобной Евфросинии Полоцкой с 29 по 31 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Ковчег с частицей мощей святой привезут в Псковскую епархию по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Торжественная встреча состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова 29 октября в 8:50. Литургию возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей. Святыня будет пребывать в главном храме города до 16:00 30 октября. В эти дни у мощей будут совершаться молебны.

Троицкий собор будет открыт с 8:00 до 20:00. 30 октября в 16:00 пройдёт крестный ход на автобусе вокруг Пскова с мощами святой преподобной Евфросинии. После этого их перенесут в собор Рождества Иоанна Предтечи на подворье Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря в Пскове, который находится на улице Максима Горького, 3.

31 октября в Иоанновском соборе совершат литургию, праздничный молебен и проводы мощей в Великолукскую епархию. Мероприятие начнётся в 9:00.

Напомним, что в этом году исполняется 920 лет со дня рождения преподобной Евфросинии Полоцкой. Она была основоположницей женского монашества на Руси.