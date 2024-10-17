Сотрудники Псковского музея приняли участие в конференции в Великом Новгороде
Сотрудники Псковского музея-заповедника приняли участие в работе XI научной конференции «Новгород и Новгородская земля. Искусство и реставрация», организованной Новгородским музеем-заповедником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Темой конференции стали византийские памятники и вопросы, связанные с их сохранением и реставрацией. В мероприятии приняли участие искусствоведы, реставраторы и музейные хранители из Москвы, Твери, Архангельска, Санкт-Петербурга и других городов.
Сотрудники Псковского музея-заповедника рассказали об истории южного придела церкви Успения в Мелётово и о послевоенной реставрации церкви Иоанна Предтечи Ивановского монастыря.
В порядок разработки и принятия плана благоустройства и озеленения Пскова внесут изменения
Псковский хирург внедрил новые методы лечения в одной из больниц в Херсонской области
Псковский СУ СК: Родители должны объяснить своим детям, что нельзя идти на поводу у террористов
Волонтёр Красного Креста провёл для стругокрасненских школьников мастер-класс по оказанию первой помощи