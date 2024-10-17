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Какое наказание грозит подросткам за терроризм, рассказала сотрудник прокуратуры

Какое наказание грозит подросткам за терроризм, рассказала старший помощник прокурора Псковской области по связям со СМИ Рахиба Сулейманова в уникальном ролике «Первого Псковского».

Скриншот из выпуска «Первого Псковского»

«Есть ряд преступлений, за которые ответственность у несовершеннолетних наступает с 14 лет. Это террористические акты, заведомо ложное сообщение о терроризме и вандализм. Спектр наказаний в Уголовном кодексе для несовершеннолетних достаточно широкий – от штрафа вплоть до лишения свободы», – отметила старший помощник прокурора Псковской области по связям со СМИ Рахиба Сулейманова.

Если ребёнку пишет подозрительный пользователь – родители должны пресечь это общение и немедленно сообщить о произошедшем в полицию, подчеркнула она.

Добавим, что теканал «Первый Псковский» совместно с правоохранительными органами региона подготовил видеоролик о том, как не попасть на удочку вербовщиков террористов, которые используют в своих целях детей и подростков.

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