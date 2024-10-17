Первенство Псковской области по волейболу среди взрослых команд пройдёт в Сосновом Бору
Первенство Псковской области по волейболу среди мужчин 1979 года рождения и старше, а также женщин 1989 года рождения и старше пройдёт в посёлке Сосновый Бор Себежского района 26 и 27 октября. Об этом сообщается в группе Pskov Volleyball Club в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях среди мужчин планируют принять участие команды из Псковского района, Великих Лук, Опочки, Себежа и Белоруссии. У женщин предварительные заявки на участие оставили команды из Пскова, Псковского района, Великих Лук и Себежа. Приём заявок продолжается.
Жеребьёвка и формат проведения будут зависеть от количества участников и определятся непосредственно перед стартом состязаний.
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