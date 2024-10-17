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Первенство Псковской области по волейболу среди взрослых команд пройдёт в Сосновом Бору

Первенство Псковской области по волейболу среди мужчин 1979 года рождения и старше, а также женщин 1989 года рождения и старше пройдёт в посёлке Сосновый Бор Себежского района 26 и 27 октября. Об этом сообщается в группе Pskov Volleyball Club в соцсети «ВКонтакте».

Первенство Псковской области по волейболу среди мужчин пройдёт в Сосновом Бору. Фото: ПАИ

В соревнованиях среди мужчин планируют принять участие команды из Псковского района, Великих Лук, Опочки, Себежа и Белоруссии. У женщин предварительные заявки на участие оставили команды из Пскова, Псковского района, Великих Лук и Себежа. Приём заявок продолжается.

Жеребьёвка и формат проведения будут зависеть от количества участников и определятся непосредственно перед стартом состязаний.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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