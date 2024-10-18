Как принять участие в акции «Губернаторский дневник»

09:27, 18 октября 2024, ПАИ

Псковским школьникам рассказали, как принять участие в акции «Губернаторский дневник».

Участником акции становится любой школьник, приславший в редакцию бланк с оценками, заверенный директором школы и печатью. Для подтверждения оценок победителей редакция в праве запрашивать у администрации школы выписки с оценками школьника из электронного журнала.

Бланки для оценок и ссылка, по которой нужно отправить бланк, будут появляться в конце каждого триместра. Ориентировочно они будут опубликованы 25 ноября 2024 года, 19 февраля и 30 апреля 2025 года.

В акции могут принимать участие школьники всей Псковской области с 2-го по 11-й класс. В акции не могут принимать участие победители прошлых лет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по трём возрастным группам: 2-4 класс, 5-7 класс и 8-11 класс.

Отбор победителей проходит в каждом триместре или сезоне для тех школьников, которые учатся по четвертям.

К каждой категории выбирается по одному победителю, и общее число победителей в одном триместре или сезоне составляет три человека.

Отдельным порядком выбираются победители среди школьников Пскова. Они свои пятёрки присылают в конце учебного года.

Таким образом, на чаепитие к губернатору отправится 12 ребят. А если два и более ученика получили наибольшее одинаковое количество оценок, то число победителей увеличится.

Победителем становится тот, кто заработал больше всего пятёрок в триместре или сезоне в своей возрастной группе. В бланк вносятся только пятёрки из журнала. Оценки за домашние и классные работы в тетрадях, поведение и общественную работу не учитываются.

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