Волонтёр Красного Креста провёл для стругокрасненских школьников мастер-класс по оказанию первой помощи

15:47, 17 октября 2024, ПАИ

Инструктор по первой помощи Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Александр Гирилюк провёл для учеников шестого и седьмого классов стругокрасненской школы мастер-класс по оказанию первой помощи. Об этом пишет газета «Струги».

Он объяснил школьникам, что значит первая помощь и как правильно вызвать «скорую». «Знания и навыки оказания первой помощи очень важны, так как в первые минуты после инцидента решается судьба здоровья и жизни пострадавшего человека. Как помочь человеку? В первую очередь осмотрите место происшествия, убедитесь, что вам ничего не угрожает. Станьте на колени перед потерпевшим, легко потрясите его за плечи и спросите, нужна ли помощь. Определите, дышит он или нет. Вызовите «скорую», – отметил инструктор.

Помимо теоретической подготовки под руководством инструктора школьники отработали алгоритм действий в различных ситуациях, в том числе с использованием манекенов. За час они научились проводить сердечно-лёгочную реанимацию, извлекать инородное тело из дыхательных путей и многое другое.