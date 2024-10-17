Подготовка лыжных трасс к зимнему сезону начинается в Псковской области

15:43, 17 октября 2024, ПАИ

Подготовка лыжных трасс к зимнему сезону начинается в Псковской области, сообщается в группе общества ветеранов лыжного спорта в соцсети «ВКонтакте», а также на личной странице великолукского любителя лыжного спорта Николая Ласькова.

19 октября состоится субботник на горе Соколихе в Псковском районе. «Будем косить, рубить, ровнять. Всех просим посильно поработать. Подготовка трассы сейчас самое главное для ровной лыжни зимой», – отмечается в группе ветеранов лыжного спорта Пскова в соцсети «ВКонтакте».

Николай Ласьков рассказал, что 20 октября лыжную трассу будут готовить в Великолукском районе. «Кто свободен, просьба откликнуться. Планируем рубить кустарники и косить траву с уборкой. Всех просим посильно поработать, ведь трасса очень сильно заросла. Подготовка трассы сейчас – это самое главное для ровной лыжни зимой. Сбор на стартовой поляне академии в Сенчитах в 10:00. Топоры, пилы, триммеры, грабли берем собой у кого есть», – отметил Николай Ласьков.

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