Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковичей приглашают на квартирник молодёжного театра «Гротеск»

Молодёжный театр «Гротеск» выступит в Креативном пространстве «Лофт» с квартирником «Гротеск ИКО» 7 ноября, сообщил художественный руководитель театра Роман Захаров в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Гостей ждёт «путешествие во времени» – от кабаре начала ХХ века до городского романса и поэзии шестидесятников.

«Квартирник проходит во второй раз. Если первый раз мы анонсировали, какие гости – поэты, музыканты и драматурги у нас будут, то теперь мы не хотели бы анонсировать. «Рояль в кустах» – это будет интересно, и это будет интригой. Мы подумали, что суть компании – это именно эти люди, которые представляют творчество нашего театра», – пояснил Роман Захаров.

В квартирнике много импровизации, потому что это разговор по душам. Здесь нет цензуры. Однако нет и соприкосновения с политикой, объяснил он.

Помимо этого, в труппу молодёжного театра «Гротеск» может вступить любой желающий. «Мы принимаем в труппу, но нужно искренне любить театр и верить в него. Нам нужны люди, которые верят в то, что без театрального искусства им будет в жизни чего-то не хватать. У нас они реализовывают свой творческий потенциал. Но это не детский театральный кружок, а работающий постоянно театр, поэтому совсем маленьких у нас нет. Это выезды, гастроли, это очень много репетиций», – заключил гость радиофира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 октября 2024

Музей-заповедник «Михайловское» открывает выставку в Татарстане
17 октября 2024

Сотрудники Псковского музея приняли участие в конференции в Великом Новгороде
16 октября 2024

Заступить на пост в Варлаамовской башне приглашает Псковский музей
16 октября 2024

Многодетные семьи смогут посещать музей-заповедник «Михайловское» бесплатно
15 октября 2024

Большое количество книг подарила псковской библиотеке предприниматель из Москвы
15 октября 2024

Псковский театр драмы анонсировал премьеры 119-го сезона
15 октября 2024

Женское погребение с украшениями XI века обнаружили археологи в Псковской области
14 октября 2024

В Пскове прошли с аншлагом спектакли Калининградского областного театра кукол

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...