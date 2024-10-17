Псковичей приглашают на квартирник молодёжного театра «Гротеск»

15:56, 17 октября 2024, ПАИ

Молодёжный театр «Гротеск» выступит в Креативном пространстве «Лофт» с квартирником «Гротеск ИКО» 7 ноября, сообщил художественный руководитель театра Роман Захаров в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Гостей ждёт «путешествие во времени» – от кабаре начала ХХ века до городского романса и поэзии шестидесятников.

«Квартирник проходит во второй раз. Если первый раз мы анонсировали, какие гости – поэты, музыканты и драматурги у нас будут, то теперь мы не хотели бы анонсировать. «Рояль в кустах» – это будет интересно, и это будет интригой. Мы подумали, что суть компании – это именно эти люди, которые представляют творчество нашего театра», – пояснил Роман Захаров.

В квартирнике много импровизации, потому что это разговор по душам. Здесь нет цензуры. Однако нет и соприкосновения с политикой, объяснил он.

Помимо этого, в труппу молодёжного театра «Гротеск» может вступить любой желающий. «Мы принимаем в труппу, но нужно искренне любить театр и верить в него. Нам нужны люди, которые верят в то, что без театрального искусства им будет в жизни чего-то не хватать. У нас они реализовывают свой творческий потенциал. Но это не детский театральный кружок, а работающий постоянно театр, поэтому совсем маленьких у нас нет. Это выезды, гастроли, это очень много репетиций», – заключил гость радиофира.