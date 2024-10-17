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Псковский хирург внедрил новые методы лечения в одной из больниц в Херсонской области

Псковский хирург, заведующий отделением абдоминальной и торакальной онкологии Псковского областного клинического онкологического диспансера Максим Гореленко внедрил новые методы лечения в Скадовской больнице в Херсонской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. Недавно врач вернулся из очередной командировки.

Фото: pskov.ru

В течение сентября медик работал в хирургическом отделении Скадовской городской больницы, принимая пациентов из самого Скадовска и близлежащих населённых пунктов.

В учреждении Максим Гореленко самостоятельно провёл 30 операций, а также активно ассистировал коллегам, вёл пациентов, оказывал методическую поддержку местным врачам. В частности, он расширил практические навыки скадовских врачей в эндоскопии, внедрив этот метод хирургического вмешательства при лечении паховой грыжи и прободной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. До этого с помощью лапароскопического доступа в Скадовске оперировались только случаи холецистита и аппендицита.

«Под моим руководством коллеги полностью освоили новые виды эндоскопического вмешательства. Я созванивался с ними недавно — они успешно продолжают практиковать такие операции уже самостоятельно», — рассказал хирург.

Кроме того, Максим Гореленко во время работы в Скадовске продемонстрировал коллегам ещё один вид экстренного оперативного вмешательства — провёл тромбэктомию из подвздошно-бедренного артериального сегмента справа по поводу острого тромбоза, критической ишемии единственной правой нижней конечности у пациента. Операция позволила спасти человеку ногу.

Командировка в Скадовск для псковского врача — не первый рабочий визит на новые территории России. В 2022 году хирургу уже приходилось работать в составе медицинской бригады от комитета по здравоохранению Псковской области в Херсонской области.

В феврале 2023 года врач трудился в составе многопрофильного полевого госпиталя в ЛНР для оказания помощи военнослужащим. В апреле этого же года состоялась командировка в Анапу, где Максим Гореленко также оказывал помощь бойцам ВС РФ.

Каждое решение отправиться на новые территории Максим Гореленко принимал самостоятельно. «Сейчас творится история нашей страны. И я хочу, насколько это возможно, внести посильную лепту в общее дело и помочь людям».

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