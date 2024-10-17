В порядок разработки и принятия плана благоустройства и озеленения Пскова внесут изменения

16:01, 17 октября 2024, ПАИ

Изменения в порядок разработки и принятия плана благоустройства и озеленения Пскова обсудили члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы на заседании, которое состоялось в четверг, 17 октября, под председательством Юрия Бурлина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

«У администрации города отсутствуют полномочия по ремонту фасадов, поэтому проектом решения ПГД предлагается исключить данное мероприятие. Кроме того, предложено откорректировать наименования отдельных мероприятий с целью их актуализации. В частности, заменить слово «чистка» словом «прочистка» в пункте, касающемся прочистки систем ливневых канализаций», - сообщили представители администрации Пскова.

Также члены заседания рассмотрели проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и итоги контрольного выезда в округ №15 депутата городской Думы Дениса Иванова.